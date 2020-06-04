Минск назвал сроки возвращения к дорожным картам по интеграции с Россией

04.06.2020, 18:31, Новости дня

Осенью Москва и Минск могут вернуться к согласованию «дорожных карт» по интеграции, сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко на экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии».

Семашко напомнил, что отраслевые министерства и ведомства подготовили 30 «дорожных карт» по формированию единого рынка Союзного государства, из которых «28 с половиной» практически согласованы, передает РИА «Новости».

«То есть, по одной «дорожной карте» мы наполовину согласовали, осталось пару аспектов абсолютно решаемых. И одна карта, которая касается единого рынка газа и компенсации налогового маневра, осталась открытой», – сказал дипломат.

Семашко отметил, что решение проблемных вопросов двустороннего взаимодействия создает предпосылки для возвращения к рассмотрению наработанных документов по интеграции.

«Минск готов в любой момент сесть за стол переговоров при наличии доброй воли наших российских партнеров и друзей. Думаю, такой момент наступит в сентябре-октябре этого года, когда мы должны вернуться к этим наработанным документам», – отметил Семашко.

Он добавил, что проблемы дорожных карт по интеграции должны быть решены к 1 января 2022 года, хотя ранее предполагалось создание единых рынков Союзного государства к январю 2021 года.

«Мы должны ставить задачу, сев за стол переговоров по конкретным дорожным картам, к 1 января 2022 года решить эти проблемы, создать нормативную базу и решить проблемы по этим картам», – сказал Семашко.

В марте глава МИД Белоруссии Владимир Макей говорил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Минск будет привержен интеграционным процессам, но будет четко следовать своим интересам.

СМИ сообщали, что на переговорах об интеграции РФ и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов: единый эмиссионный центр, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган. Но летом-осенью 2019 года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились сосредоточиться на обсуждении 30 «карт», а уже после их принятия возможно вернуться к проработке 31-й «карты». Сообщалось, что эти планы поставлены на паузу по инициативе Минска.