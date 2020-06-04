Эксперт назвал серьезным ударом для Хафтара потерю аэропорта Триполи

04.06.2020, 18:31, Новости дня

«Аэропорт Триполи был важной символической и стратегической точкой для генерала Хафтара. Его падение, как и отступление с южных окраин Триполи, может спровоцировать панику в рядах его войск и на других участках фронта», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Аббас Джума. Ранее стало известно об успешном наступлении войск ПНС на войска Хафтара в окрестностях Триполи.

«Хафтар отступает, хотя на его стороне остается финансовая таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Египет, в меньшей степени – Саудовская Аравия. Происходит это по вполне очевидной причине – за ПНС воюет куда более мощный союзник – Турция. Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что ни о каких перемириях, столах переговоров, соглашениях, более речи не идет. Анкаре нужна только военная победа, полный разгром врага. Ливия в глазах Эрдогана – это триумфальная арка, через которую лидер Турции хочет выйти на богатые и неосвоенные пространства Африки. Во-вторых, Ливия – это нефть», – отметил сирийско-российский журналист-международник, эксперт по Ливии Аббас Джума.

«При этом, заметил эксперт, Хафтар не может сдаться. Для него это будет означать приговор. Как и Эрдоган, он готов идти до конца. Хотя у меня большие сомнения в том, что фельдмаршалу Хафтару удастся переломить нынешний неблагоприятный для него ход событий», – заключил Джума.

Утром в четверг представитель формирований, Правительство национального согласия Ливии, сообщил о том, что международный аэропорт Триполи перешел под контроль ПНС. Позднее силы ПНС также заявили, что вернули себе полный контроль над ливийской столицей, часть которой с прошлого года была занята войсками Хафтара.

Впрочем, падение аэропорта прямо не сказалась на возможностях боевой авиации Хафтара, поскольку, как известно, она базируется глубоко в тылу его войск, на аэродроме аль-Джуфра в Киренаике. Взятый в четверг аэропорт, расположенный в 25 км от Триполи, не используется с 2014 года, когда в ходе гражданской войны его инфраструктура и ВВП были серьезно повреждены.