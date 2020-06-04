Путин поручил Сечину разобраться с «последней милей» газификации

04.06.2020, 18:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил президентской комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить решение проблемы недостаточной газификации, в том числе «последней мили». Ответственным назначен глава Роснефти Игорь Сечин.

«Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления и организаций по исполнению пунктов «а» – «ж» пункта 1 настоящего перечня поручений, создав в этих целях рабочую группу», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Доклад должны предоставить президенту до 1 января 2021 года, и далее – раз в полгода. Ответственным назначен Сечин.

РИА «Новости» напоминает, что в апреле глава Минэнерго Александр Новак говорил, что в качестве варианта решения проблемы «последней мили» (затраты на ГРО и технологическое присоединение) рассматривалось исключение строительства газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передача Газпрому. Компания для этого должна была найти источник дополнительных средств. Эти расходы, как сообщалось, могут составить около 200 млрд рублей вместо нынешних 50-60 млрд рублей в год с учетом реализации программы газификации размером в 2 трлн рублей.

В перечне поручений правительству совместно с органами исполнительной власти регионов при участии Газпрома и других заинтересованных организаций поручается обеспечить «формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств», а также утвердить «обязательные стандарты к перечню, срокам и методам определения стоимости выполнения технологических работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование («последняя миля»), в том числе к его минимальному комплекту и обслуживанию».

Ранее в четверг Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.