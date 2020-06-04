 

Собянин назвал срок отмены большинства ограничений в Москве

04.06.2020, 18:30, Новости дня

Большая часть ограничений из-за коронавируса будет снята в столице до 1 июля. Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме и оказывать плановую помощь через две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, в Москве начала расти загрузка в гостиницах. «Активно начали работать аэропорты, больше стало рейсов, соответственно, больше стала нагрузка гостиничного фонда», – приводит слова градоначальника РИА «Новости».



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