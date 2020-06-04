Лукашенко пообещал не дать «издеваться» над «цветущей» Белоруссией

04.06.2020, 18:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит «издеваться» над страной и разделить ее, «как это было в 1939 году». Он также пообещал не допустить, чтобы республику «порвали на куски и кому-то отдали».

«Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали», – приводит его слова БЕЛТА.

Он пообещал, что «страну не получат» те, кто пытается ее перевернуть и дестабилизировать обстановку. «Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году», – добавил белорусский лидер.

Накануне президент Лукашенко отправил правительство в отставку. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает майдан.