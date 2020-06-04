Выплату в 10 тыс. рублей перечислили на 16,2 млн детей

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04.06.2020, 18:16, Новости дня

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей за первые три дня поступили более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет из 11,3 млн семей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«В период с 1 по 3 июня Пенсионный фонд РФ перечислил единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей 11,3 млн семей более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас общая сумма перечисленных средств превышает 162 млрд рублей», – передает ТАСС слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В Минтруде напомнили, что заявления принимаются до 1 октября 2020 года на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда.

«Выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей распространяются почти на 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет», – добавили в министерстве.

За первые шесть часов с момента начала перечислений единовременные выплаты на детей получили родители 15 млн детей.



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