Совладелец «Норникеля» Потанин за день более 1,5 млрд долларов

04.06.2020, 18:16, Новости дня

После аварии на ТЭЦ-3 в Норильске один из совладельцев компании «Норникель», которой принадлежит ТЭЦ, Владимир Потанин потерял 1,6 млрд долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Состояние Потанина по состоянию на 17.06 мск составляло 24,9 млрд долларов. Совладелец «Норникеля» вошел в пятерку наиболее обедневших за день миллиардеров в мире. Однако бизнесмен остается богатейшим миллиардером РФ по версии Forbes, передает «Прайм».

Акции «Норникеля» на Мосбирже в четверг падали более чем на 9%. Структурам ХК «Интеррос» Потанина принадлежит 34,6% акций «Норникеля».

Росприроднадзор не исключил, что ущерб от аварии в Норильске составит сотни миллиардов рублей.

Напомним, в среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».