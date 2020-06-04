Шэрон Стоун записала для вас инструкцию, как соорудить убежище в ванной

04.06.2020, 18:15, Разное

Карантин Шэрон Стоун начался вполне благополучно: она писала картины, отмечала 62-летие на шумной вечеринке с друзьями и наслаждалась хорошей погодой у бассейна. Однако чем больше событий происходило в мире, тем быстрее улетучивался бодрый настрой актрисы. Начавшиеся в конце мая в США протесты против расизма и полицейского произвола заставили Шэрон задуматься о том, что в ее стране назревает гражданская война. По этому случаю Шэрон, проживающая в элитном районе Лос-Анджелеса – Беверли-Хиллз, записала инструкцию, как защитить себя, если к вам в дом ворвутся агрессивно настроенные митингующие.

Стоун посоветовала выбрать самую безопасную комнату в доме. Лучше всего для этих целей подойдет ванная, ведь это, как правило, самая укромная комната с минимальным количеством окон. Актриса рекомендует запастись едой (она должна быть с долгим сроком хранения) и питьевой водой, а также взять с собой ноутбук и телефон на случай, если в этой комнате придется провести долгое время. В ванну нужно положить побольше подушек и одеял – она будет служить вам кроватью. Шэрон также напоминает, что вам могут понадобиться медикаменты.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)31 Май 2020 в 5:27 PDT

Реакция на тьюториал актрисы у подписчиков была неоднозначной. В частности ее обвинили в расизме: якобы она не поддерживает протестующих, а пытается укрыться от “опасных” афроамериканцев, хотя бояться нужно именно полицейских. На это Стоун ответила, что, хоть никогда и не была на месте афроамериканцев, она тоже человек и старается сделать мир лучше, а также что не будет поддаваться на провокации:

Нам не нужна гражданская война. Нам нужно понимание.