Лукашенко – Белоруссии нужно решить проблему зависимости от российского рынка

04.06.2020, 17:55, Новости дня

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо диверсифицировать рынки сбыта. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский лидер добавил, что его стране нужно научиться зарабатывать твёрдую валюту не только в России, но и в других странах.



Reuters

Вся система государственных органов Белоруссии должна работать, чтобы обеспечивать выполнение главной цели — достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых. Как передаёт «БЕЛТА», об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по обсуждению нового состава правительства.

Он отметил, что в Белоруссии открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать всё же необходимо.

«Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос», — заявил Александр Лукашенко.

Однако экономический рост должен быть не только за счёт внутреннего рынка, но и преимущественно за счёт экспорта и внешнего спроса.

«Нет экспорта — нет валюты. Причём проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской РФ зависеть на 50—55 процентов. Мы должны диверсифицировать рынки», — добавил белорусский президент.