Экс-глава британской разведки обвинил Китай в создании COVID-19 и намекнул на компенсации

04.06.2020, 17:55, Новости дня

К вспышке эпидемии коронавируса привёл «несчастный случай» в китайской лаборатории, что делает открытым вопрос о возмещении Пекином экономических потерь других стран. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал бывший руководитель MI6 Ричард Дирлав. Он сослался на британо-норвежское исследование, правдивость которого вызывает сомнения в научных кругах, отмечает издание.



Reuters

Коронавирус имеет искусственное происхождение и вырвался на свободу в результате «несчастного случая» в китайской лаборатории. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал бывший глава MI6 Ричард Дирлав со ссылкой на недавнее исследование.

По словам экс-руководителя британской внешней разведки, в свете этого «очевидного открытия» встаёт вопрос о возможных компенсациях со стороны Пекина за смерти и экономическую катастрофу, которые вызвала пандемия. Его слова прозвучали на фоне всё более настойчивых призывов к китайским властям объяснить природу возникновения вируса.

Международное научное сообщество пришло к единодушному мнению, что вирус появился у животных — скорее всего, летучих мышей или ящеров, — прежде чем распространиться среди людей. Но Дирлав приводит в качестве контраргумента норвежско-британское исследование, в котором утверждается, что ключевые элементы COVID-19 были «добавлены», а не развивались естественно.

«Я убеждён, что это (вспышка заболевания. — ИноТВ) началось случайно. Возникает вопрос: если Китай когда-либо признает ответственность, выплатит ли он компенсацию? Мне кажется, что случившееся заставит каждую страну в мире переосмыслить свои взаимодействия с Китаем, а международное сообщество — своё отношение к китайскому руководству», — предположил Дирлав.

Он сослался на «потрясающее» новое изыскание профессора Ангуса Далглишема из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена. В своей статье учёные утверждают, что идентифицировали «вставленные участки, расположенные на поверхности шипа SARS-CoV-2», которые объясняют, как вирус прикрепляется к клеткам человека.

Они предупреждают, что предпринимаемые в настоящий момент усилия по разработке вакцины обречены на провал, потому что истинная причина возникновения вируса была понята неправильно. Чтобы решить эту проблему, исследователи разрабатывают собственную вакцину на базе фармацевтической компании Immunor, которую возглавляет Соренсен.

Дирлав охарактеризовал исследование как «очень важный вклад в начинающийся спор о развитии вируса и вспышке пандемии». «Я думаю, что эта конкретная статья имеет большое значение. И мне кажется, она изменит ход этой дискуссии», — добавил он.

Экс-глава MI6 рассказал, что Далглиш и Соренсен неоднократно переписывали статью. В одной из ранних версий, попавшей в распоряжение The Telegraph, делался вывод, что «правильное» название заболевания — «уханьский вирус». При этом исследователи настаивали, что «неопровержимо доказали искусственное происхождение COVID-19».

Однако один из авторов Джон Фредрик Мокснес, главный научный советник норвежских вооружённых сил, попросил исключить его имя из исследования, что поставило под сомнение авторитет работы. Более того, насколько известно изданию, учёные Института Фрэнсиса Крика и Имперского колледжа Лондона также опровергли её выводы.

Несколько изданий отказались печатать исследование. В итоге авторам пришлось значительно его смягчить и удалить открытые обвинения в адрес Китая, прежде чем их статья была опубликована журналом Quarterly Review of Biophysics Discovery, которым заведуют ведущие учёные Стэнфордского университета и Университета Данди.

В дополнительном анализе, проведённом профессором Далглишем и его коллегами, публикация которого также находится под вопросом, говорится, что вирус COVID-19 имеет «уникальные характерные признаки». Они не могут эволюционировать естественным путем, а значит, «указывают на целенаправленные манипуляции».

Новое исследование, озаглавленное «Восстановленная история этиологии всплеска SARS-CoV-2», предполагает, что вирус является «удивительно хорошо адаптированным для сосуществования с человеком». Авторы работы предполагают, что СOVID-19 стал результатом эксперимента по производству «химерных вирусов высокой активности» в одной из лабораторий Ухани.

Китайское правительство всегда настаивало на том, что вспышка началась на «мокром рынке» в городе Ухань в конце прошлого года. Но критики обратили внимание, что первые заразившиеся не имели никакой связи с этим местом. В качестве возможных истинных источников распространения заболевания указывают две местные исследовательские лаборатории, занимающиеся изучением коронавирусов летучих мышей.

Дирлав предположил, что китайские учёные могли заниматься «тайными экспериментами по сращиванию клеток коронавируса летучих мышей». Но произошло что-то непредвиденное, и COVID-19 удалось просочиться через систему биобезопасности.

«Это рискованное дело для ошибок. Посмотрите на истории… о том, как власти пытались блокировать любые споры о происхождении пандемии, и о том, как людей арестовывали или заставляли замолчать. Я имею в виду, у нас больше не должно быть никаких сомнений относительно того, с чем мы имеем дело», — подчеркнул экс-глава MI6.

Дирлав похвалил правительство Австралии, которое призвало провести официальное расследования о происхождении вируса. Он также призвал британские власти отказаться от услуг Huawei при разработке связи 5G и сократить зависимость от средств индивидуальной защиты китайского производства.

Ранее на этой неделе посол Китая в Великобритании Лю Сяомин заявил, что его страна будет приветствовать международное расследование причин возникновения пандемии. По его словам, Пекину скрывать нечего.