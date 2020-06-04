 

Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

04.06.2020, 17:54, Новости дня

В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее. Последние минуты жизни малышки сняла камера наблюдения.

Трагедия произошла утром 29 мая в трехкомнатной квартире в Шевченковском районе, где и располагался частный детсад. Позже выяснилось, что владелица квартиры и организатор бизнеса не получала никаких разрешений на ведение такого рода деятельности.

 

Сама воспитательница первоначально заявила, что ребенок сильно плакал, потом его стошнило, и малышка захлебнулась рвотными массами. Часть записей с камер наблюдения женщина успел уничтожить, однако одной оставшейся хватило для того, чтоб заподозрить ее в убийстве девочки.

На кадрах видно, как женщина укладывает малышку с соской во рту на диван, прикладывает к ее лицу подушку и приматывает ее, а заем относит девочку в другую комнату, чтобы не слышать ее крика.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.



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