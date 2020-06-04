 

Захарова назвала «прекрасный пример кооперации» РФ и США

04.06.2020, 17:53, Новости дня

Поставки Соединенными Штатами аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию – это прекрасный пример кооперации двух стран, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мне кажется, это прекрасный пример того, как в очень непростой ситуации страны могут налаживать кооперацию, партнерство и сотрудничество», – передает ее слова РИА «Новости».

В четверг самолет со 150 аппаратами ИВЛ из США приземлился в столичном аэропорту Внуково. Это вторая партия американских аппаратов ИВЛ, первая партия прибыла 22 мая.



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