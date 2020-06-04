В Офисе Президента Украины заявили о готовности государства «хоть завтра» вступить в ЕС

04.06.2020, 17:53, Разное

Главой Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в беседе с представителями медиагруппы Funke сообщено о готовности государства к вступлению в Европейский союз. По словам политика, для этого не существует абсолютно никаких временных рамок.

Андрей Ермак подчеркнул, что страна готова «хоть завтра» получить членство в организации. Согласно Конституции Украины, государство держит курс на вступление в ЕС и Североатлантический Альянс. В преамбуле основного закона страны отмечена «европейская идентичность» украинцев, а также бесповоротность европейского курса.

Ранее Рефатом Чубаровым, являющимся главой экстремистской организации, запрещенной в РФ Верховным судом, сделано заявление о готовности РФ провести захват южных территорий Украины. Это якобы необходимо для налаживания водоснабжения Крыма. Однако депутатом Госдумы Романом Бальбеком такое высказывание названо «бредом», пишет сайт politexpert.net.