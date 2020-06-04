 

Москва оценила идею Киева о «будапештском формате»

04.06.2020, 17:53, Новости дня

Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу в «будапештском формате» без участия РФ – очередная попытка уйти от минских соглашений и, возможно, от нормандского формата, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Непонятно, зачем представитель Украины все смешал: и минские соглашения по Донбассу, и Будапештский меморандум 1994 года. Мы уже не первый раз слышим от украинских представителей идеи задействовать Будапештский меморандум для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Ничего нового в этом нет. Хотя раньше эти идеи исходили не от официальных лиц, сейчас это уже мнение, озвученное в рамках переговорного процесса», – передает ее слова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Резников «прекрасно осведомлен, что Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе». Заявление вице-премьера в МИД рассматривают как «очередную попытку» уйти от минских соглашений, а также «сломать минский, а заодно, возможно, и нормандский форматы», при этом заменив их «альтернативной площадкой без Донецка и Луганска».

«Это такая идея фикс у киевских властей. Похоронить минские соглашения, начать все с чистого листа, – так, видимо, сформулирована эта задача в Киеве. Может быть, это есть тот самый план В, или С, о котором так часто говорят в Киеве», – сообщила Захарова.

Она призвала украинскую сторону «прекратить саботаж минских соглашений», перенаправив энергию и креативность на выполнение Минских соглашений и решений парижского саммита нормандского формата.

Накануне сенатор Алексей Пушков высмеял идею Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия России.

Напомним, Резников заявил, что консультации по урегулированию ситуации в Донбассе нужно начать с участием Киева, Вашингтона и Лондона – при этом на первых порах без участия России.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. По этому документу Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон в ответ гарантировали стране безопасность.



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