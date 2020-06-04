 

Экс-замглавы Генштаба обвинили в попытке выкупить материалы своего дела

04.06.2020, 17:48, Новости дня

Бывший заместитель главы Генштаба РФ генерал-полковник Халил Арсланов, который обвиняется в крупном мошенничестве, пытался за деньги получить от сотрудников военной прокуратуры данные о ходе своего дела, сообщил судья 235-го Гарнизонного военного суда Илья Романенков.

«Согласно материалам оперативно-разыскной деятельности, Арсланов встречался с бывшими и действующими сотрудниками Главной военной прокуратуры и предлагал за денежное вознаграждение передать ему сведения о его уголовном деле», – передает его слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба в связи с арестом по уголовному делу о мошенничестве.

7 февраля суд арестовал его, сам Арсланов считает, что уголовное дело возбуждено для дискредитации его самого и «высшего руководства Вооруженных Сил».



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