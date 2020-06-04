Шафран ответила на вопрос о конфликтах с Соловьевым

04.06.2020, 17:48, Новости дня

Бывшая соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран заявила, что все решения по поводу ее ухода из программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» приняты окончательно.

По ее словам, с Соловьевым они расстались в дружеских отношениях, но она продолжит работу над собственными проектами.

«Это нормально, что люди работают вместе, потом у них расходятся точки зрения. В этом нет ничего страшного и экстремального, это жизнь и диалектика», – сказала Шафран РИА «Новости».

Журналистка отметила, что она разошлась с Соловьевым во мнениях по закону о едином регистре населения России, который был принят накануне.

По ее словам, конфликты с Соловьевым у нее возникали редко, «раза два за всю историю взаимоотношений». Шафран подтвердила, что они были связаны с разницей во взглядах на политические вопросы.

«Хочу подчеркнуть, что, как мне кажется, мы остались в добрых отношениях. Я <…> благодарна Владимиру Рудольфовичу за совместную работу. Я получила большой опыт. У меня есть довольно много проектов уже сейчас», – подчеркнула она.

Шафран ведет авторскую программу «Стратегия», а также «Теория империй» на «Вести ФМ». Кроме того, она ведет итоговую информационно-аналитическую программу на телеканале «Спас», а также интернет-проект «На шаг впереди» вместе со Светланой Драган.

«Ну и ряд других проектов. Так что они уже есть, и давно есть. Ну и конечно, я думаю, что впереди многие другие большие проекты», – добавила Шафран.

Напомним, Соловьев заявил, что конфликтов с Шафран у него не было, и назвал уход своей коллеги из шоу «повышением». Он назвал Шафран «великолепным журналистом» и сообщил, что она будет вести свои программы и дальше. «Будут, наверное, и новые проекты, но это лучше знает она, сама позже объявит. Дальше будет еще лучше», – выразил уверенность он.