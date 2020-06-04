Мнение: Продолжение Брекзита, БиБиСи о протестах в США и расизм Трампа

04.06.2020, 17:45, Разное

1. Драма брекзита продолжает радовать нас неожиданными поворотами сюжета. Хотя Великобритания и вышла из Евросоюза в начале этого года, условия развода так и не были окончательно согласованы. Лондон и Брюссель цапаются друг с другом, как два незадачливых супруга, которые когда-то любили друг друга, но позже не нашли в себе достаточно душевных сил, чтобы по-человечески развестись:

https://lenta.ru/news/2020/06/02/uk_recovery_fails/

Европейский союз и Великобритания должны завершить переговоры по соглашению о формате дальнейших отношений до конца этого года. Если прийти к компромиссу не удастся, то Brexit (выход королевства из Евросоюза) станет серьезным потрясением для британского бизнеса и нанесет мощный удар по экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов. <…>

Несмотря на пандемию COVID-19, Лондон отказался перенести переговоры. По мнению ряда аналитиков, это связано с тем, что издержки при отсутствии соглашения будут менее заметны на фоне ущерба экономике от коронавируса, что сыграет на руку изначальным сторонникам Brexit, в основном из Консервативной партии.

Даже оптимисты полагают, брекзит будет тормозить британскую экономику ещё несколько лет. Евросоюз прикладывает все усилия, чтобы показать другим странам: тем, кто попытается сбежать от счастья, Брюссель сделает очень больно.

2. Виктор Мараховский пишет, как скромно и ненавязчиво британские СМИ освещали начало протестов в США. Вот как это выглядело примерно неделю назад:

https://tlg.fyi/vmarahovsky/1586

А у нас в студии государственное СМИ. Итак, повестка дня.

Новости большими буквами: Китайский парламент одобрил противоречивый закон о безопасности в Гонконге, приделано фото горящей бочки на улице, полиция, дубинки, ночь, дым.

Новости чуть меньшими буквами: Трамп и Байден поругались из-за ношения масок, в США погибли 100 000 человек от ковида, зато вот эта слепая девушка – фаворит музыкального конкурса.

Новости маленькими буквами: смерть задержанного полицией чернокожего в США вызвала стычки.

Но есть и хорошие новости: кошмар распространяется по российским домам престарелых!

…Да, вы угадали. Это BBC. Сосредоточены исключительно на своих проблемах, на собственном аховом положении со здравоохранением и собственных правах человека.

Теперь, конечно, отрицать неприятную реальность уже невозможно, и главная страница BBC выглядит иначе.

3. Большинство американцев считает своего президента расистом:

https://lenta.ru/news/2020/06/02/tramprasist/

Больше половины американцев — 52 процента — сочли президента США Дональда Трампа расистом. Об этом свидетельствует совместный опрос Yahoo News и YouGov.

По их данным, только 37 процентов участников сказали, что не считают Трампа расистом. Кроме того, 54 процента также заявили, что не желают видеть главу США в Twitter и не хотят, чтобы он писал в нём свои высказывания. 33 процента сказали, что приветствуют его мысли в сети.

Большинству американских граждан не нравится отношение Трампа к расам: 41 процент опрошенных ответил «решительно» и 12 процентов согласились только отчасти.

Напомните, а каково было примерно соотношение американцев во время гражданской войны 150 лет назад? Сколько процентов выступало за рабство, сколько против? Уж очень напряжённо выглядит нынешняя ситуация в США — приходится опасаться худших сценариев.