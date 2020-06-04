Мнение: Продолжение Брекзита, БиБиСи о протестах в США и расизм Трампа
04.06.2020, 17:45, Разное
1. Драма брекзита продолжает радовать нас неожиданными поворотами сюжета. Хотя Великобритания и вышла из Евросоюза в начале этого года, условия развода так и не были окончательно согласованы. Лондон и Брюссель цапаются друг с другом, как два незадачливых супруга, которые когда-то любили друг друга, но позже не нашли в себе достаточно душевных сил, чтобы по-человечески развестись:
https://lenta.ru/news/2020/06/02/uk_recovery_fails/
Европейский союз и Великобритания должны завершить переговоры по соглашению о формате дальнейших отношений до конца этого года. Если прийти к компромиссу не удастся, то Brexit (выход королевства из Евросоюза) станет серьезным потрясением для британского бизнеса и нанесет мощный удар по экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов. <…>
Несмотря на пандемию COVID-19, Лондон отказался перенести переговоры. По мнению ряда аналитиков, это связано с тем, что издержки при отсутствии соглашения будут менее заметны на фоне ущерба экономике от коронавируса, что сыграет на руку изначальным сторонникам Brexit, в основном из Консервативной партии.
Даже оптимисты полагают, брекзит будет тормозить британскую экономику ещё несколько лет. Евросоюз прикладывает все усилия, чтобы показать другим странам: тем, кто попытается сбежать от счастья, Брюссель сделает очень больно.
2. Виктор Мараховский пишет, как скромно и ненавязчиво британские СМИ освещали начало протестов в США. Вот как это выглядело примерно неделю назад:
https://tlg.fyi/vmarahovsky/1586
А у нас в студии государственное СМИ. Итак, повестка дня.
Новости большими буквами: Китайский парламент одобрил противоречивый закон о безопасности в Гонконге, приделано фото горящей бочки на улице, полиция, дубинки, ночь, дым.
Новости чуть меньшими буквами: Трамп и Байден поругались из-за ношения масок, в США погибли 100 000 человек от ковида, зато вот эта слепая девушка – фаворит музыкального конкурса.
Новости маленькими буквами: смерть задержанного полицией чернокожего в США вызвала стычки.
Но есть и хорошие новости: кошмар распространяется по российским домам престарелых!
…Да, вы угадали. Это BBC. Сосредоточены исключительно на своих проблемах, на собственном аховом положении со здравоохранением и собственных правах человека.
Теперь, конечно, отрицать неприятную реальность уже невозможно, и главная страница BBC выглядит иначе.
3. Большинство американцев считает своего президента расистом:
https://lenta.ru/news/2020/06/02/tramprasist/
Больше половины американцев — 52 процента — сочли президента США Дональда Трампа расистом. Об этом свидетельствует совместный опрос Yahoo News и YouGov.
По их данным, только 37 процентов участников сказали, что не считают Трампа расистом. Кроме того, 54 процента также заявили, что не желают видеть главу США в Twitter и не хотят, чтобы он писал в нём свои высказывания. 33 процента сказали, что приветствуют его мысли в сети.
Большинству американских граждан не нравится отношение Трампа к расам: 41 процент опрошенных ответил «решительно» и 12 процентов согласились только отчасти.
Напомните, а каково было примерно соотношение американцев во время гражданской войны 150 лет назад? Сколько процентов выступало за рабство, сколько против? Уж очень напряжённо выглядит нынешняя ситуация в США — приходится опасаться худших сценариев.
Источник: Место для дискуссий
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