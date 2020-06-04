“Следователи вышли за берега”. Адвокат прокомментировал решение о принудительном приводе Порошенко на допрос

04.06.2020, 17:42, Новости дня

Разрешение на принудительный привод пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля является нарушением законодательных норм. Об этом в Facebook написал адвокат Порошенко Игорь Головань, комментируя решение Печерского районного суда Киева.

“В сети – очередная волна новостей об очередном решении Печерского суда о приводе свидетеля Порошенко к любителям “Википедии” из ГБР. Мало им незаконного обыска, мало позорного штурма музея. Еще раз нагло нарушен закон”, – отметил Головань.

По его словам, в соответствии со ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, “подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата”.

“Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и для участия в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни генпрокурор, ни следователи ГБР о требованиях законов не волнуются. Видим очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента”, – считает Головань.

У мережі – чергова хвиля новин про чергове рішення Печерського суду про привід свідка Петра Порошенка до любителів… Posted by Igor Golovan on Neljapäev, 4. juuni 2020

В комментарии “Украинской правде” адвокат отметил, что представители Госбюро расследований “вышли за берега”. Он заявил, что решение о посещении допроса будет принято только после того, как защита получит решение Печерского суда. В ГБР пообещали предоставить его 5 июня.

Сегодня стало известно, что Печерский райсуд разрешил Государственному бюро расследований принудительно доставить Порошенко на допрос по делу о картинах.

Экс-президента вызывали на допросы по этому производству 26-го и 29 мая, но он на них не явился. Адвокаты политика заявили, что бюро ненадлежащим образом вручило ему повестки.

Порошенко говорил, что картины купил и законно ввез в Украину до своей президентской каденции – в 2012 году. 26 мая экс-президент вместе с супругой Мариной Порошенко презентовал в столичном Музее Ивана Гончара выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Во время презентации выставки в музей приехали сотрудники ГБР. Чтобы попасть внутрь, они выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий они не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки. 28 мая стало известно, что Печерский районный суд арестовал эту коллекцию.

В феврале Печерский райсуд Киева уже давал разрешение на принудительный привод Порошенко на допросы по другим делам. Тогда он пришел в Госбюро самостоятельно.