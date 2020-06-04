Маленькая дочь Виторгана преподала урок 80-летнему отцу

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04.06.2020, 17:36, Разное

В своем инстаграм-аккаунте актер опубликовал забавное видео, на котором маленькая плясунья преподала ему урок танца.
Девочка наглядно продемонстрировала хороший слух и зачатки пластики, исполнив для родителей зажигательный “номер”.

Фоном для плясок послужила песня Иосифа Кобзона “А у нас во дворе”. Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик признавалась, что часто включает дочерям треки певца, поскольку он до последнего момента был близким другом их семьи.

На видео Этель заразительно притопывает ножкой, а потом берет отца за руку, настаивая, чтобы тот составил ей пару. Но вскоре ее внимание переключается на игрушку, с которой она направляется в другую комнату.

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Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 4 Июн 2020 в 2:39 PDT

Поклонников звездной семьи позабавил ролик артиста. “Не ребенок, а чудно-чудное, диво дивное”, – восхитились фолловеры в комментариях. Напомним, Эммаунуил Виторган с супругой неоднократно подмечали артистический талант у дочери.

Как писали “Дни.ру”, артист стал отцом четвертого ребенка, дочери Клары, в 2019 году. Народный артист признался, что впервые за много лет почувствовал себя счастливым. Отметим, что супруга Ирина Млодик младше артиста на 22 года.



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