Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: Близнец мой

04.06.2020, 17:36, Разное

У звезды кино и сериалов двое детей. Старшего отпрыска,

Андрея, Мария Миронова родила в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. В прошлом

году у знаменитости появился второй ребенок. Сына Федора артистка подарила

нынешнему супругу.

В соцсетях Мария Миронова напомнила, что ее старший наследник

отмечает день рождения. Знаменитость трогательно поздравила отпрыска. “Близнец

мой, сын старший, любовь, с днем рождения!” – написала артистка рядом с

фотографией Андрея.

Также Мария перечислила качества, которыми обладает ее

первенец. По словам Мироновой, ее наследнику свойственна ирония, глубина,

доброта. Также артистка охарактеризовала сына как шутника, перфекциониста, отчаянного

романтика, назвала эрудитом и душой

компании.

Напомним, ранее актриса признавалась, что ее старший сын Андрей

души не чает в маленьком братике. Между тем нянчиться с малышом он не может,

нет времени. У парня своя жизнь.

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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 4 Июн 2020 в 5:29 PDT

С младшим сыном Марии Мироновой помогает мама и няни.

Маленький ребенок, по словам звезды, – это прекрасно, между тем в определенном

возрасте сложно заботиться о новорожденном.