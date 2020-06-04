 

Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: Близнец мой

04.06.2020, 17:36, Разное

У звезды кино и сериалов двое детей. Старшего отпрыска,
Андрея, Мария Миронова родила в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. В прошлом
году у знаменитости появился второй ребенок. Сына Федора артистка подарила
нынешнему супругу.

В соцсетях Мария Миронова напомнила, что ее старший наследник
отмечает день рождения. Знаменитость трогательно поздравила отпрыска. “Близнец
мой, сын старший, любовь, с днем рождения!” – написала артистка рядом с
фотографией Андрея.

Также Мария перечислила качества, которыми обладает ее
первенец. По словам Мироновой, ее наследнику свойственна ирония, глубина,
доброта. Также артистка охарактеризовала сына как шутника, перфекциониста, отчаянного
романтика, назвала эрудитом и душой
компании.

Напомним, ранее актриса признавалась, что ее старший сын Андрей
души не чает в маленьком братике. Между тем нянчиться с малышом он не может,
нет времени. У парня своя жизнь.

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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 4 Июн 2020 в 5:29 PDT

С младшим сыном Марии Мироновой помогает мама и няни.
Маленький ребенок, по словам звезды, – это прекрасно, между тем в определенном
возрасте сложно заботиться о новорожденном.



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