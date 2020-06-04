 

«Петровакс» помогает врачам в период пандемии

04.06.2020, 17:35, Разное


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В рамках благотворительной акции более десяти тысяч упаковок препарата получили врачи крупнейших клинических центров по всей стране: в Москве, Пскове, Обнинске и Курске, Воронежской и Самарской областях, Чувашии, Северной Осетии, в республике Марий Эл и Краснодарском крае.

 «Врачи оказались на передовой борьбы с вирусом и рискуют своим здоровьем. Очень важно поддержать их в этой непростой ситуации. Надеемся, что наша помощь поможет сохранить здоровье и жизни медиков и их пациентов», – отметил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

Врачи применяют «Полиоксидоний®» для лечения и профилактики коронавирусной инфекции в России, странах СНГ и Евросоюза. Препарат включен в клинические рекомендации по лечению COVID-19 у пожилых людей в Словакии. В нашей стране «Полиоксидоний®» официально рекомендован при лечении ОРВИ во время пандемии COVID-19.

Один из важных шагов компании в борьбе с инфекцией – проведение международного клинического исследования эффективности «Полиоксидония®» среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Масштабное исследование проходит по протоколу ВОЗ, первые результаты будут известны уже летом.

Производственные мощности «Петровакса» позволяют наращивать выпуск препарата, как для помощи врачам, так и для нужд пациентов. С начала пандемии, отвечая на запросы рынка, компания экстренно нарастила объем производства «Полиоксидония», полностью задействовав новую третью линию. В рекордные сроки – за месяц – выпуск препарата в таблетках был увеличен в семь раз.

Компания «Петровакс» благодарна российским врачам за их подвиг во благо здоровья пациентов и уверена, что отечественный препарат поможет одержать победу в борьбе с новой инфекцией. «Мы будем и в дальнейшем оказывать помощь медикам доступными нам средствами», – заключил Михаил Цыферов.



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