На фоне протестов в городах США звучат требования реформ в полиции

04.06.2020, 17:30, Новости дня

В Миннеаполисе в четверг проходит первая из трех мемориальных служб в память об афроамериканце Джордже Флойде, чья смерть спровоцировала массовые протесты по всей стране с требованиями правосудия и систематических реформ.

Службу для родных и близких погибшего проводит известный борец за гражданские права пастор Ал Шарптон.

«Мы помним длинный список тех, кто был непростительно убит правоохранительными органами из-за двойных стандартов, фанатизма и расизма, – написал Шарптон в соцсетях в преддверии службы. – Мы думаем об их близких, думаем, кем они могли бы стать, какой вклад могли бы внести. А потом предпринимаем что-то, чтобы добиться правосудия и справедливости».

В субботу публичное прощание с покойным и закрытая служба пройдут в Северной Каролине, где родился Флойд, а в понедельник состоится масштабная церемония в Хьюстоне, где он провел большую часть жизни.

Демонстранты приветствовали решение прокуратуры Миннесоты предъявить обвинения еще трем офицерам, участвовавшим в задержании Флойда. В среду акции протеста в многочисленных городах проходили преимущественно мирно.

В Вашингтоне несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях перед Белым домом и Капитолием, а также прошли маршем по Пенсильвания-авеню. Порядок обеспечивали полицейские, члены Национальной гвардии и сотрудники нескольких федеральных агентств.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ослабила комендантский час в городе: теперь он начинается в 23.00, а не в 19.00.

Глава полиции Детройта обещал, что офицеры не будут препятствовать тем, кто выходит на мирные демонстрации после наступления комендантского часа, а мэр Сиэттла Дженни Деркан отменила комендантский час, который должен был действовать до субботы.

Мэры Сан-Франциско и Лос-Анджелеса планируют снять комендантский час в четверг.

Мэр Сан-Франциско Эрик Гарцетти ответил на призывы демонстрантов сократить бюджет полиции, объявив в среду, что перенаправит 150 миллионов долларов из этого департамента и 100 миллионов из других проектов на нужды здравоохранения и образования для афроамериканцев. Он также анонсировал планы реформ в полиции.

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон объявил, что полицейскому, который нажимал коленом на шею Флойда, выдвинули обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами, а остальным полицейским, участвовавшим в задержании – обвинения в содействии убийству.

«Я глубоко убежден, что эти события отвечают интересам правосудия для Флойда, его семьи, нашего общества и нашего штата, – заявил он. – Мы вместе работаем над этим делом с одной лишь целью – добиться правосудия для Джорджа Флойда».

Тем временем члены Конгресса Джастин Амаш и Аянна Прессли в среду объявили, что готовят законопроект об отмене условного иммунитета, чтобы жертвам нарушений гражданских прав было проще подавать иски на офицеров в гражданских судах.

«Условный иммунитет защищает полицию от ответственности, препятствует истинному правосудию и подрывает конституционные права всех жителей это страны», – заявила Прессли.

Среди немногочисленных городов, где в среду произошли столкновения, оказался Новый Орлеан: там полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ, заявив, что те проигнорировали запрет на пересечение моста.

В Нью-Йорке полиция разогнала демонстрантов, которые протестовали мирно, но после наступления комендантского часа.