В Россию доставлена вторая партия американских аппаратов ИВЛ

04.06.2020, 17:30, Новости дня

В Россию в четверг прибыл самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких из США, отправленными в рамках сотрудничества между двумя странами в борьбе с пандемией коронавируса, сообщило американское посольство в Москве.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев заражения: в четверг зафиксировано еще 8 831 новых случаев, а их общее число достигло 441108. За последние сутки от коронавируса умерли 169 человек.

Общее число умерших в России – 5384, что значительно ниже, чем во многих странах. В связи с этим возникают споры по поводу методов подсчета.

Россия заявляет, что большое число случаев заражения обусловлено масштабной программой тестирования: было сделано более 11,7 миллиона анализов. Во многих случаях люди при положительном анализе не имеют симптомов.

В среду были представлены официальные данные, свидетельствующие, что в Санкт-Петербурге смертность в прошлом месяце была на 32 процента выше, чем в прошлом году. Это может свидетельствовать о том, что смертей от COVID-19 на самом деле больше, чем сообщается.

Первая партия аппаратов ИВЛ из Америки была доставлена в Россию 21 мая.

Официальный представитель посольства Ребекка Росс назвала поставку «гуманитарной помощью от американского народа для россиян».

По ее словам, всего Россия получила 200 аппаратов в рамках пожертвования на сумму 5,6 миллионов долларов.

«Эти аппараты ИВЛ самого высокого качества полностью локализованы в соответствии с техническими условиями, укомплектованы документацией на русском языке и готовы к эксплуатации», – написала она в «Твиттере».