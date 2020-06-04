Предъявлены обвинения еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма

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04.06.2020, 17:30, Новости дня

Следственный комитет предъявил обвинения по статье о реабилитации нацизма еще двум фигурантам дела о размещении на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов.

«Двум ранее установленным лицам – Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенные публично)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Следователи установили, что Эль-Айюби из Казани не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера и подписал снимок как «Гилтер Адик». Шестаков из Перми разместил на сайте «Банк памяти» фото изменника Родины Андрея Власова.

В ходе следственных действий Эль-Айюби частично признал свою вину, Шестаков в содеянном раскаялся и вину признал полностью.

«Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений», – добавили в ведомстве.

28 маяследователи предъявили обвинение еще троим фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма.

23 мая СК возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Поволжья, подозреваемых в публикации фотографий Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова на сайте «Банк памяти».



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