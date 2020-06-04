Глава ХМАО пообещала обратить особое внимание на озвученные Путиным проблемы

04.06.2020, 17:30, Новости дня

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной прокомментировала озвученные на совещании у президента Владимира Путина практики и перспективы роста ХМАО.

Говоря о практике страхования жизни и здоровья людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, Наталья Комарова отметила, что в регионе создали оператора – «Гуманитарный добровольческий корпус», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Зарегистрировавшись в его составе, вы входите в программу. Вас власть обеспечивает средствами защиты, взаимодействует по вопросам, связанным с транспортным обслуживанием и обеспечивает зону действия: сбор заявок от людей, которые нуждаются в помощи. По оценкам, в зоне ответственности волонтеров – больше 100 тыс. человек. Мы приняли решение о страховании жизни добровольцев от заболеваний и, не дай Бог, от гибели, учитывая то, что они все делают от доброго сердца, не требуя никакой зарплаты. В настоящее время застраховано 800 добровольцев, страховых случаев на эту дату не наступило. Люди могут рассчитывать на 2000 рублей в сутки – в случае госпитализации, выплата при установлении диагноза – до 150 тыс. рублей, при летальном исходе – 1 млн рублей», – рассказала Комарова.

Отвечая на вопрос ведущей о том, как регион планирует решать задачи, обозначенные президентом страны, Наталья Комарова сказала, что Путин указал на необходимость особенное внимание уделить двум задачам.

«Данные говорят о том, что на фоне выросших экономических показателей региона показатели в области развития сельского хозяйства не продемонстрировали такого же завидного роста. Наш регион трудно отнести к сельскохозяйственному региону, тем не менее, мы большое внимание уделяем его развитию за счет поддержки и малых форм хозяйствования, включая фермерские хозяйства, и за счет развития и создания условий для крупных перерабатывающих предприятий в этой области», – сказала Комарова.

Глава региона пояснила, что в отношении развития сельского хозяйства в Югре есть потенциал, в том числе и для инновационных точек развития и роста. В ХМАО привлекаются ресурсы для реализации инвестиционных проектов. Есть планы по строительству крупного тепличного комплекса не менее 10 гектаров, где можно будет разместить производство отечественных белковых компонентов.

По решению вопроса с аварийным жильем, Наталья Комарова обозначила, что в регионе объективно существует эта проблема, которая охватывает около 2 млн кв. метров ветхого жилья. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подчеркнула, что над этим вопросом власти округа работают постоянно и стараются идти с опережением планов, так как это очень важная тема. Это подтверждается также тем, что региональное финансирование этого вопроса всегда превышает размер выделенного на это федерального бюджета.

В ходе беседы Наталья Комарова также рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в регионе, о социальной поддержке семей, детей, а также пенсионеров и людей пожилого возраста, об объемах и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о подготовке к предстоящему голосованию по поправкам к Конституции и личном отношении к нему.

В Telegram-канале Кислицыной отмечается, что эфир получился «теплым и душевным». С главой ХМАО говорили о «важных и актуальных темах борьбы с коронавирусом, стратегическом развитии региона и поддержке отдельных категорий граждан».

Отмечается, что в регионе до 15 июня действуют режимы повышенной готовности, самоизоляции и масочный. Показатели демонстрируют, что пандемия идет на спад, началось постепенное снятие ограничений. При этом до пандемии в регионе действовал 91 вид поддержки, а начиная с марта были введены дополнительные решения, которыми воспользовались более 341 тыс. югорчан. Увеличен региональный материнский капитал, который не ограничен по направлениям расходования средств. И как итог активной социальной политики региональных властей – каждая третья семья имеет трое и более детей.

Прямой эфир Экспертного института социальных исследований в рамках цикла бесед с руководителями субъектов «Регионы о главном» прошел в формате двусторонней трансляции в Instagram в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В интервью были озвучены вопросы как от участников прямой трансляции, оставленные в комментариях, так и от СМИ, экспертов, жителей региона, присланные заранее.

Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. Ранее участие в аналогичных эфирах приняли глава Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Путин провел встречу с Комаровой по видеосвязи накануне.