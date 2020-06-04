Жители Варшавы в черных одеждах вышли на акцию протеста у посольства США

04.06.2020, 17:30, Новости дня

Массовая акция протеста проходит в четверг в польской столице у здания американского посольства. Собравшиеся устроили митинг из-за жестокого убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Многие участники акции в знак протеста одеты в черное, а на картонных плакатах демонстрантов написаны лозунги в поддержку справедливого расследования смерти Флойда и защиты человеческой жизни вне зависимости от расы и цвета кожи, передает ТАСС.

В демонстрации участвуют несколько сотен молодых людей. Они выкрикивают лозунги «Мы требуем правосудия!», «Джордж Флойд», «Жизнь черного имеет значение», «Я не могу дышать» и другие.

На данный момент демонстрация проходит мирно. За ходом акции наблюдает полиция. Правоохранители не вмешиваются в происходящее, они следят за тем, чтобы участники акции не блокировали движение автомобилей по проезжей части и велосипедной дорожке.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели Флойда из-за действий полицейского. Стражи порядка надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции.