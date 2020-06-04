Лукашенко обвинил оппозицию в “каруселях” при сборе подписей и заявил, что “страну они не получат”

04.06.2020, 17:20, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на длинные очереди людей, которые отдают свои подписи за оппозиционных кандидатов в президенты и заявил, что его конкуренты организовывают “малые и большие карусели”, пишет белорусская служба Радио Свобода.

“Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались и пошли-поехали… Даже достукались до того, что мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь”, – сказал Лукашенко.

“Большая карусель”, по словам главы Беларуси, заключается в том, что на пикеты у Комаровского рынка приходят одни и те же люди, каждый раз оставляя свои подписи. Лукашенко отметил, что по фотографиям с квадрокоптера видна “совсем другая картина”, чем на тех, которые выставляются в соцсетях. Также он заявил, что в Беларуси не появилось новое протестное движение, есть только “какие-то недовольные и прочие”, которые “будут всегда”.

Лукашенко также обвинил своих потенциальных соперников на президентских выборах 9 августа в попытке дестабилизировать обстановку в стране.

“Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавали цветущую страну не для того, чтобы они ее приватизировали и пустили по миру вот этих бедолаги, которые всегда под плеткой ходили”, – заявил Лукашенко.

“Нам досталась страна. Мы создали первое государство независимое. Относительно еще пока независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы те, кто еще там как-то шевелится, шатается и не понимаете – запомнили это. В этой стране моя жизнь. И многих из вас”, – продолжил президент.

Ранее стало известно, что в Беларуси запретили СМИ проводить интернет опросы о рейтинге Лукашенко и других потенциальных кандидатов в президенты. Это произошло после того, как несколько изданий провели опросы читателей, спросив, за кого бы они проголосовали на будущих выборах. Результаты этих опросов показали очень низкие рейтинги действующего президента Лукашенко (3-6%). Академия наук Беларуси после этого выпустила экспертное заключение, на основании которого Министерство внутренних дел может штрафовать СМИ за проведение подобных опросов и голосований. Так как их можно считать “опросами общественного мнения о социально-политической ситуации”.

Сейчас в Беларуси могут проводить соцопросы только провластные социологические службы, однако, если они и проводятся, то об их результатах не сообщается.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Желающим участвовать в выборах нужно собрать 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидатов в президенты. В Минске и других городах тысячи людей вышли для поддержки оппозиционных кандидатов.

Чтобы повысить свой рейтинг, Лукашенко ранее отправил в отставку правительство Беларуси.