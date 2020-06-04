ЦИК не разрешил журналистам “визуально ознакомиться” с бюллетенями при подсчете голосов на референдуме

04.06.2020, 17:20, Новости дня

Центральная избирательная комиссия России внесла изменения в порядок голосования по поправкам к Конституции, на что обратили внимание “Открытые медиа”.

ЦИК изменил пункт 11.14 в порядке голосования по поправкам к Конституции. В предыдущей версии этого пункта, принятой в марте этого года, сотрудникам СМИ и наблюдателям разрешалось “визуально ознакомиться” с рассортированными по стопкам бюллетенями. Сейчас там оставили только наблюдателей.

Все остальные права у журналистов сохранились, в том числе право присутствовать при подсчете голосов.

По словам члена совета движения “Голос” Андрея Бузина, раньше журналист вместе с наблюдателем мог после сортировки попросить членов комиссии еще раз пересчитать бюллетени так, чтобы можно было проверить сортировку голосов.

“И это часто помогало добиться внимания – когда сам журналист или наблюдатель просили продемонстрировать, их перекладывали, и оказывалось, что там лежали бюллетени другого кандидата. Вот такую возможность у СМИ сейчас отбирают”, – добавил Бузин.

В законе “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме” журналистов нет в списке лиц, которые могут “визуально ознакомиться” с рассортированными бюллетенями. Это право есть у наблюдателей, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса могут проверить подсчет.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет 1 июля.

О необходимости внесения поправок к Конституции и одобрении их на “всенародном голосовании” Владимир Путин объявил 15 января 2020 года во время обращения к Федеральному собранию. Изначально голосование запланировали на апрель, но перенесли в связи с эпидемией коронавируса.

В числе поправок, которые будут вынесены на голосование, – “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.