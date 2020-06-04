Начата переброска военной техники для восстановления моста под Мурманском

04.06.2020, 17:16, Новости дня

Военные по поручению президента Владимира Путина приступили к переброске новейшей техники в Мурманскую область для восстановления железнодорожного моста через реку Кола, сообщили в Минобороны России.

«4 июня 2020 года из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) в Мурманскую область самолетом Военно- транспортной авиации Ил-76 для выполнения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной отправлена новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола на участке между городом Кола и поселком Молочный. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.

Президент РФ Владимир Путин поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения.