В Германии выздоровел 99-летний пациент с коронавирусом

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04.06.2020, 17:16, Новости дня

В Германии выздоровел 99-летний мужчина, у которого обнаружили коронавирус, передает агентство DPA со ссылкой на представителя клиники HELIOS в Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия).

В целом у него было относительно мягкое течение коронавируса, во время пребывания в больнице он перенес пневмонию в легкой форме. Сейчас мужчина полностью здоров, он был выписан спустя четыре недели после госпитализации, передает ТАСС.

«Пожилые люди являются наиболее уязвимыми в группе риска, поэтому такой исход нас очень сильно ободряет», – отмечаются слова руководителя отделения Макса-Мартина Пастернака.

Напомним, в Москве вылечили от коронавирусной инфекции пациентку, которой исполнился 101 год.

В Минздраве предупредили, что у пациентов пожилого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы коронавируса могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания.



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