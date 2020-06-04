Китайский эксперт заявил о прорыве РФ с беспилотным режимом полета Су-57

04.06.2020, 17:08, Новости дня

Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, когда испытала беспилотный режим полета, пишет эксперт китайского портала Sohu, напомнив, что США в то же время теряют «один самолет за другим».

«Когда произошло крушение истребителя F-22, от главного врага США, напротив, поступили хорошие новости. Су-57 стал первой боевой машиной пятого поколения с возможностями истребителей шестого поколения», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Автор статьи пишет, что важнейшими характеристиками истребителей шестого поколения станут возможность беспилотного управления, а также боеспособность искусственного интеллекта, что позволит повысить мобильность самолетов, сейчас ограниченных предельными для человека перегрузками.

«Все истребители, существующие на данный момент в мире, могут совершать маневры с перегрузкой до 9G, в противном случае пилот может потерять сознание и утратит боеспособность», – уточняется в статье.

Автор отмечает, что нынешние испытания беспилотных технологий на Су-57 касались только простых операций: взлета, посадки и полета в обычном режиме, – а летчик находился в кабине, мог вмешаться в управление. Такая система позволит лишь снизить летную нагрузку на пилота.

Эксперт отметил, что пока США не слишком обеспокоены прорывом российских авиастроителей, однако эти испытания дают сигнал другим странам, что уже можно заменить летчика на некоторых задачах.

«Использование искусственного интеллекта при пилотировании боевых самолетов уже стало исторической тенденцией», – отметил автор.

Он также призывает Китай развивать эту технологию на своих истребителях.

В мае американские СМИ выразили обеспокоенность из-за разработки в РФ беспилотника на базе истребителя пятого поколения Су-57. Напомним, ранее истребитель пятого поколения Су-57 отработал беспилотный режим в ходе испытаний.

Китайские СМИ ранее также заявляли, что Су-34 является лучшим в мире бомбардировщиком. Самолет назвали «настоящим конструкторским шедевром».