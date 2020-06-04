Во Внуково назвали возможный срок возобновления международных рейсов
04.06.2020, 17:08, Новости дня
Совладелец московского аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев выразил надежду на возобновление международных рейсов из РФ в июле.
«Вопрос, когда можно будет полететь за границу – я надеюсь, что уже в июле», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало в онлайн-эфире «Ведомостей».
Напомним, с 27 марта Россия закрыла все международные полеты, кроме рейсов, призванных вернуть россиян домой, а также грузового и почтового авиасообщения. Такие меры были приняты в целях защиты россиян от распространения коронавирусной инфекции.
В мае Роспотребнадзор с учетом мнения отраслевого сообщества подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, с какими трудностями придется столкнуться при возобновлении авиасообщения, которое было приостановлено на фоне пандемии.
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