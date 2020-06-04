Мнение: Бывают странные сближенья

04.06.2020, 17:06, Разное



Москвич выходит в город, соблюдая требования Собянина

Наблюдая за тем, что уж третий месяц творится в Москве в связи с «противоэпидемическими мерами», я внезапно подумал, что, возможно, надо отнестись с большим доверием к словам украинцев о реальном положении русского языка на Украине!

О чем я? Ну вот, сегодня, например: безумный робот Собянин опять выступил, и опять с заявлением, от которого кровь стынет в жилах: маски, говорит, надо будет носить всем до середины осени, «до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация». И тут же добавил, что, возможно, «масочный режим продлится еще минимум год». Это ведь всё всерьез, ни грамма шутки.

При этом сохраняется полная неопределенность касательно «режима пропусков» и прочего кафкианского бреда, внедренного в Москве, да и в остальной России, за последние месяцы. Особенно доставляют, конечно, тюремные «режимы прогулок» для москвичей, плакаты с расписанием (!) коих сегодня заботливо развешаны по городу на каждом доме и на каждом подъезде. Они тоже вполне всерьез предполагают, что москвичи и впрямь стройными колоннами выдвигаются раз в два дня – в масках и перчатках – на двухчасовые прогулки в ближайшие парки, а по дороге их встречают некие ПАТРУЛИ с собаками, которые тщательно проверяют соответствие номера подъезда каждого тому самому Графику.

Сторонние наблюдатели, видя все это откуда-нибудь издалека, вполне могут проникнуться невероятной жалостью к замордованным москвичам, которых безжалостные власти превратили в натуральный скот на выгуле, а скоро собираются (ничуть этого не скрывая) всем стадом погнать то ли на бойню, то ли на «вакцинацию». Москва, если слушать одни только нечеловеческие выкрики Собянина и его безумной подруги Раковой, вообще представляется сегодня каким-то постапокалиптическим городом, наполовину вымершим, по которому рассекают только железные патрули с огнеметами, да где-то по стеночке крадутся странные существа в масках, держа над головой плакатики «Не стреляйте! Я за продуктами!»

Но вот тут и оказывается, что «в действительности все совсем не так, как на самом деле». Я-то гляжу на ситуацию изнутри, и я констатирую: НИЧЕГО ЭТОГО НЕТ. Всё это – бюрократический морок, туман. Третий месяц я спокойно выхожу из дома, когда хочу, и гуляю столько, сколько хочу; патрулей нет. Соответственно, за «правилом» «не отходить от дома более чем на 100 м» – НИКТО НЕ СЛЕДИТ. Если выезжать «в город» (с моей окраины) – то пропуск был действительно нужен, но только для того, чтобы войти в метро (то есть для активации карты «Тройка»). Если же до Центра добраться, то гулять там можно сколько угодно – никаких пропусков там никто не проверяет. Причем гулять без маски и без перчаток, естественно.

Везде – в транспорте, в магазинах – развешаны грозные плакаты с требованием «носить маску», «без маски и перчаток не обслуживаем» – но на практике за соблюдением этого никто не следит, штрафов нет, с отказами в обслуживании я не сталкивался. Что и понятно: зачем магазину отказывать в обслуживании покупателю, который пришел оставить этому магазину деньги?

Можно сказать, что мой случай непоказательный, мол, «вы мало гуляли». Но вот случай моего старого школьного приятеля Коли, работающего, как все знают, «в ЖЭКе» (в УК, на самом деле). Ему, как работнику ЖКХ (то есть систем жизнеобеспечения) рабочий пропуск выдали сразу в самом начале собянинского псевдокарантина, а работа у него предполагает разъезды в буквальном смысле по всей Москве: он мотается на метро целыми днями то в Бутово, то на Речной Вокзал. Так вот у него, за два месяца таких разъездов из конца в конец обезлюженного города, пропуск не спросили нигде ни разу. Хотя я бы не сказал, что у Коли такая уж безупречно солидная или располагающая внешность; скорее наоборот, он похож на откровенного раздолбая. Будь я полицейским, я бы у него пропуск каждый день спрашивал! Но вот поди ж ты…

То есть что мы имеем? С одной стороны, карантином управляют и его ввели – зачастую строго перпендикулярно всем основным гарантиям прав и свобод человека и гражданина – безумные роботы-бюрократы, как будто реально решившие управлять людскими массами по законам муравейника. Если читать их писанину, то волосы шевелятся на голове, и становится безумно жаль человечество, а в особенности – своих несчастных соплеменников.

Но, с другой стороны – на практике все оказывается вовсе не так страшно. В реальной жизни строжайшие предписания рептилоидов оказываются по большей части нелепыми бумажками, кои развешаны повсюду, но на которые, по счастью, никто не обращает внимания. Или, во всяком случае, на которые МОЖНО не обращать внимания. Когда можно снять намордник… даже в условиях, когда все-таки большинство предпочитает пока оставаться в них.

Ситуация, безусловно, очень зыбкая. Но, учитывая общие русские реалии, эта зыбкость – «они предписывают, мы плюем» – может сохраняться годами. И я вот подумал – может, и на Украине что-то подобное? То есть, если почитать все напринимаемые ими законы «об ограничении и уничтожении русского языка» – то действительно у стороннего человека волосы дыбом встают. А украинцы – местные – когда их об этом спрашиваешь, в основном рукой машут: «да ладно, бросьте, все у нас нормально с русским языком!» Ты начинаешь горячиться, указываешь на их же предписания и параграфы, а те всё своё: «да ладно, не обращайте внимания, это ерунда!»

«Ну как же ерунда?!!» – обычно в таких случаях на еще больших градусах кипения спрашивал я.

А теперь, глядя на упыря Собянина, как он в очередной раз надрывается, думаю: а может, и правда ерунда?

Прорвемся. В русской безалаберности есть свои глубинные плюсы.