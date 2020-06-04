Алисия Сильверстоун рассказала, что любит принимать ванну с 9-летним сыном

04.06.2020, 16:58, Разное

Повод вновь поговорить о необычных методах воспитания известных родителей, сама того не ожидая, подала 43-летняя актриса, активистка и веган Алисия Сильверстоун. Несколько часов назад в сети появилось ее новое интервью изданию The New York Times, в котором Алисия описывает то, как проходит карантин в ее семье. В разговоре с репортером затрагивается близкая Сильверстоун тема здорового образа жизни и правильного питания, которого она давно придерживается, а также говорится о том, как ей помогают справляться с тревогой йога и постоянные медитации. Впрочем, одна из привычек актрисы выбивается из этого списка.

Мой сын и я часто принимаем ванну вместе. А когда его нет рядом, я принимаю ванну одна, и это очень помогает восстановить мне силы,

– рассказывает Алисия, описывая свои карантинные будни. Стоит отметить, что сыну актрисы Беар от отношений с музыкантом Кристофером Джареки сейчас 9 лет (пара развелась два года назад, и мальчик часто проводит время с мамой). Обычно в этом возрасте мальчики уже проделывают водные процедуры самостоятельно и точно не в присутствии матери. В числе других занятий, которые также полюбились им на карантине, Алисия назвала уже более безобидные прыжки на батуте и скакалке и танцы.

Сын Алисии Сильверстоун Беар

Это далеко не первое необычное высказывание Сильверстоун на тему воспитания. Еще в 2012 году в одном из интервью актриса заявила, что практикует методы “повторного” кормления Беар: то есть сначала прожевывает еду сама, а после кладет ее же мальчику в рот. Также Алисия выступает против обязательной вакцинации населения. Сейчас ее сын придерживается той же веганской диеты, что и мать, но представитель актрисы в статье The New York Times утверждает, что мальчик сам выбрал такое питание.

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Публикация от Alicia Silverstone (@aliciasilverstone)27 Апр 2020 в 7:26 PDT

Алисия и отец Беар Кристофер Джареки

Рассказывая о своих взглядах на жизнь и активизм (а актриса уже довольно давно борется за права животных), Алисия отмечает, что привыкла плыть против течения и уже давно не реагирует на то, что скажет о ее поступках общественность:

Люди говорят разное, для них я что-то вроде фрика, и я даже горжусь этим. Потому что сложно быть человеком, который открыто высказывает свое мнение и говорит совсем не то, что все ожидают услышать.

Мы также напоминаем, что Алисия Сильверстоун – не первая известная мать, чьи методы воспитания отличаются от общепринятых. Не так давно актриса Кристен Белл заявила, что ее 5-летняя дочь Дельта все еще носит памперсы – и испытала на себе все “прелести” гнева интернет-общественности, которая тут же поспешила посоветовать актрисе воспитывать дочь по-другому.