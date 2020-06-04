«Лукойл» дал прогноз по ценам на нефть

04.06.2020, 16:53, Новости дня

Компания «Лукойл» ожидает, что в ближайшие полтора-два года цена нефти превысит 50 долларов за баррель, сообщил вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын в ходе телефонной конференции.

«Наши ожидания по восстановлению цен на нефть находятся ближе к нижней границе диапазона аналитических прогнозов, что в первую очередь связано с традиционно консервативным подходом к планированию. Мы не видим причин для изменения нашего стратегического ценового ориентира, который составляет 50 долларов за баррель, и ожидаем, что цена превысит этот уровень на горизонте полутора-двух лет», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали, что цена на нефть в 2020 году в среднем будет чуть более 30 долларов за баррель.