 

«Не Лида!»: Виктория Дайнеко так и не раскрыла имя дочери

04.06.2020, 16:53, Разное

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко так и не раскрыла имя дочери. В эфире радиостанции Romantika победительница «Фабрики звёзд-5» призналась, что четырехлетнюю девочку зовут не Лида.
33-летняя Виктория Дайнеко, которая ревностно относится к подробностям своей личной жизни, рассказала, что не в курсе, кто придумал такое имя для её дочери. По словам исполнительницы, она осознанно скрывает чадо от пристального внимания фанатов и прессы. Знаменитость считает, что жизнь дочери – это её жизнь, и она, как мама, не очень хочет решать этот вопрос за наследницу. Когда девочка сама захочет представиться общественности, то она сама это сделает.

Как информирует портал «ГлобалМСК.ру», победительница «Фабрики звёзд-5» не очень любит детские активные игры. Она с удовольствием наблюдает за тем, как её дочь занимается, а также любит с ней разукрашивать.



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