Друг рассказал о последних минутах жизни убитого в Миннеаполисе Флойда

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04.06.2020, 16:48, Новости дня

Друг афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит американской полицией в Миннеаполисе, Морис Лестер Холл рассказал, что в последние минуты перед смертью тот не оказывал сопротивления, а лишь просил объяснить ему причину задержания.

«Он с самого начала пытался самым покорным образом показать, что он абсолютно не сопротивляется… Я слышал, как он умолял: «Пожалуйста, офицер, за что все это?», – рассказал Холл, который был с Флойдом в машине в день смерти, передает РИА «Новости».

Холл рассказал, что Флойд просил о помощи, так как понимал, что умирал.

«Я навсегда запомню страх на лице Флойда… Что останется со мной навсегда – это то, что я видел, как взрослый мужчина плачет перед тем, как умереть», – сказал он.

По данным New York Times, сам друг Флойда в момент задержания назвал ложное имя, а через два дня уехал из Миннеаполиса в Хьюстон.

Напомним, прощание с Флойдом назначено на 8 июня. Оно состоится в Хьюстоне в Техасе. Его похоронят 9 июня на одном из кладбищ города.

Ранее сообщалось, что Джордж Флойд болел коронавирусом, это выяснилось из отчета о вскрытии тела.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США ввели комендантский час.



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