 

Захарова объяснила цель шагов США по Гонконгу

04.06.2020, 16:48, Новости дня

Ситуация в Гонконге – это внутреннее дело Китая, РФ призывает другие страны отказаться от вмешательства, однако США пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая, призывает внешние силы отказаться от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным административным районом этой страны», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она добавила, что США «пытаются свести счеты с внешнеполитическим противником», инициируя консультации по ситуации по Гонконгу в СБ ООН.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Гонконге недопустимо.

В четверг Китай не позволил Вашингтону провести заседание СБ ООН по Гонконгу, после чего президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против китайских и гонконгских чиновников. Китай пригрозил США контрмерами.



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