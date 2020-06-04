 

Рекламировавшийся Трампом препарат не помогает в борьбе с коронавирусом

04.06.2020, 16:40, Новости дня

Препарат от малярии гидроксихлорохин, преподносившийся Трампом в качестве прорыва в борьбе с коронавирусом, не помогает получить иммунитет, пишет The Washington Post, ссылаясь на результаты исследования, проведённого в университете Миннесоты. Учёные установили, что эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не превышает эффективности плацебо.


Reuters

Препарат гидроксихлорохин не способствует получению иммунитета от коронавируса, пишет The Washington Post, ссылаясь на исследование, проведённое в университете Миннесоты.

Как отмечает издание, гидроксихлорохин, изначально являющийся антималярийным средством, впервые тестировался в качестве антиинфекционного средства. В результате выяснилось, что препарат, рекламировавшийся Дональдом Трампом, имеет не больше эффекта в защите от коронавируса, чем плацебо.

Издание напоминает, что Дональд Трамп неоднократно продвигал гидроксихлорохин в качестве «прорыва» в борьбе с коронавирусом: по словам амерканского президента, он сам принял курс этого лекарства.

The Washington Post информирует, что в исследовании, проведённом университетом Миннесоты, приняло участие 800 человек из США и Канады, которые по тем или иным причинам находились в контакте с людьми, заражёнными коронавирусом. Кроме того, в конце мая в США было опубликовано глобальное исследование применения гидроксихлорохина в лечении коронавируса, выявившее, что среди пациентов, принимавших данный препарат, повышался риск смертности. После этой публикации ВОЗ отменила испытания препарата, а во Франции лекарство запретили использовать при лечении коронавируса.

Руководитель исследования в университете Миннесоты Дэвид Боулвэр рассказал, что испытания гидроксихлорохина были запущены ввиду того, что в лабораторных условиях этот препарат показал свою возможную эффективность в борьбе с вирусом. Издание сообщает, что 12% участников исследования, принимавшие препарат, в итоге заболели коронавирусом: из участников, принимавших плацебо, доля заболевших составила 14%, что не представляет из себя принципиальной статистической разницы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Заразившийся коронавирусом Анатолий Трушкин рассказал о своем состоянии

16.05 / Клинцевич иронично прокомментировал планы американцев

04.06 / Путин поручил развернуть в Забайкалье военный госпиталь для лечения больных коронавирусом

15.05 / Мэрия Москвы купила крупнейшего производителя медицинских масок в России

02.05 / Возложение венков по случаю 75-летия капитуляции вермахта состоялось в Берлине

20.04 / С космодрома Восточный будут осуществлять запуски в стратосферу

27.05 / Во Франции мужчина расстрелял троих человек

30.04 / Toyota анонсировала юбилейную версию седана Prius

21.04 / Российские фармкомпании пригрозили отказаться от производства слишком дешевых лекарств

29.04 / Взрыв на севере Сирии привел к гибели, как минимум, 40 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска