В Липецке арестовали убийц со стадиона

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04.06.2020, 16:35, Новости дня

В Липецке арестовали двоих мужчин, обвиняемых в избиении и убийстве местного жителя. Об этом сообщает ГТРК "Липецк".

ЧП произошло 31 мая. Труп 33-летнего мужчины нашли на стадионе "Сокол". Вскоре после этого в социальных сетях опубликовали видео, снятое камерами наблюдения. На кадрах видно, как на стадионе отдыхает компания. Вскоре двое мужчин поводят третьего к трибунам и сталкивают вниз. Затем подозреваемые начинают избивать липчанина. По предварительным данным, причиной конфликта стала женщина.

Преступники были арестованы в этот же день. Против них возбудили уголовное дело по статье 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы. Как рассказали представители областной прокуратуры, они явились с повинной и не стали отрицать причастность к совершенному преступлению.

СК направил ходатайство о содержании подозреваемых под стражей, так как они могут повлиять на свидетелей или скрыться. По решению суда они останутся под стражей до 31 июля.

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ГТРК "Липецк"



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