Назначен новый глава «Туполева»

04.06.2020, 16:30, Новости дня

Новым генеральным директором ПАО «Туполев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) назначен Ронис Шарипов. Прежний руководитель «Туполева» Александр Конюхов покидает компанию.

«В соответствии с решениями Совета директоров ПАО «ОАК» и Совета директоров ПАО «Туполев» генеральным директором ПАО «Туполев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) с 5 июня 2020 года назначен Ронис Шарипов», – говорится в сообщении на сайте компании.

В ОАК подчеркнули, что в период руководства Конюхова в ПАО «Туполев» «была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода, дан старт проектам модернизации линейки стратегических бомбардировщиков, осуществлен первый полет глубокомодернизированного Ту-160, заложены основы для дальнейшего устойчивого развития КБ и предприятия».

Шарипов с 2013 года возглавлял одно из предприятий авиационного кластера Ростеха АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени В.И.Шимко». До этого он занимал пост первого заместителя генерального директора КРЭТ, возглавлял ОАО «Радиоприбор», и работал на должности первого зампреда правительства Амурской области.

Кроме того, новый гендиректор «Туполева» был одним из руководителей ОАО «Казанский оптико-механический завод» и занимал руководящие должности в правительственных структурах Республики Татарстан.

«Опыт Рониса Шарипова будет востребован в компании «Туполев», позволит продолжить реализацию стратегических планов развития и выполнение стоящих перед предприятием и КБ важнейших государственных задач», – добавили в компании.

Об уходе Конюхова стало известно в мае, он занимал эту должность с 2016 года.

Напомним, в свое время «Туполев» создал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Разработка велась с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х была остановлена из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране в целом.