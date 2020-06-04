 

МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам»

04.06.2020, 16:30, Новости дня

Заявления Берлина по «хакерским атакам» РФ на Бундестаг – это чушь и абсурд, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она добавила, что Москва решительно отвергает обвинения Берлина, передает РИА «Новости».

Захарова добавила, что РФ готова рассмотреть «надежные свидетельства» причастности к кибератаке, если у Германии они есть, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что у немецких следователей якобы есть «неопровержимые доказательства», что житель РФ причастен к хакерской атаке на Бундестаг. Утверждалось, что он делал это для «российской разведки».



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