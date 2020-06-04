 

Затравленный Пригожин взвыл из-за едких нападок известного артиста

04.06.2020, 16:22, Разное

Иван Охлобыстин назвал продюсера человеком, борющимся за права “всего актерского цеха, включая стриптиз”. Иосиф Пригожин ответил на оскорбительные для себя слова.

Он пытался дозвониться до артиста, чтобы объяснить ситуацию, но тот не взял трубку. “Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!” – цитирует мужа певицы Валерии НСН. При этом он назвал Охлобыстина трусом.

Напомним, ранее у Иосифа Пригожина разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. причиной послужили слова продюсера о том, что многие артисты в период пандемии коронавируса бедствуют и нуждаются в поддержки государства. За это он был высмеян лидером группировки “Ленинград”.

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Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) 1 Апр 2020 в 6:49 PDT

Примечательно, что в конфликте знаменитостей многие приняли сторону певца. На Иосифа Пригожина обрушился шквал критики, его просто затравили в Сети. Сам продюсер не понимает, за что россияне на него взъелись, ведь он просто хотел поддержать артистов ,оставшихся без работы.



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