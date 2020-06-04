Суд разрешил принудительно доставить на допрос Порошенко по делу о “43 картинах”

04.06.2020, 16:21, Новости дня

Печерский суд Киева принял решение о принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о “43 картинах”, сообщила пресс-служба ГБР. Допрос назначен на 10 июня.

Порошенко проходит свидетелем по делу об обстоятельствах перемещения в 2012 году через границу и таможню Украины 43 картин всемирно известных художников, которые, по версии следствия, были скрыта от таможенного контроля. Сам Порошенко ранее говорил, что картины куплены законно и были ввезены в Украину еще до его президентства, а также, что он сохранил копии таможенных деклараций.

Адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что дело в отношении Порошенко открыли 19 февраля 2020 года на основании публикации на сайте Gordonua.com. В ответе адвокату издание “Гордон” сообщило, что лишь процитировало слова бывшего главы СБУ, а ныне народного депутата от “Батьківщини” Валентина Наливайченко, который выступал в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Во время эфира бывший глава СБУ сказал, что с помощью офшора Vernon Holding Ltd Порошенко и его бизнес-партнер Олег Гладковский приобретали на мировых аукционах самые дорогие картины и привозили их в Украину, оформляя на консульство Сейшельских Островов. Ранее Гладковский был почетным консулом Республики Сейшельские Острова в Украине. По данным Наливайченко, таким образом в Украину ввезли 45 картин (в уголовном производстве идет речь о 43 картинах), среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана и других”, – сказали в редакции.

Решение о принудительном приводе на допрос бывшего президента, связано с тем, что Порошенко уже отказался прийти на допрос 26 мая и 29 мая. Его адвокат Игорь Головань назвал вызов на допрос от 26 мая незаконным, а сам Порошенко в тот день открывал выставку картин собственной коллекции в музее Ивана Гончара. Туда, по утверждению представителей партии “Евросолидарность”, ворвались сотрудники ГБР, сломали двери музея и изъяли таможенные декларации к картинам, которые были частью этой выставки. 29 мая Печерский районный суд арестовал коллекцию. 29 мая Порошенко тоже не пошел на допрос.

По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Его уже вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала “Прямой”. Также расследуется деятельность нескольких компаний, связанных с Порошенко и его бизнес-партнерами.

Во время пресс-конференции в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к уголовному делу против Порошенко могут привести так называемые “пленки Деркача”, на которых, по неподтвержденным данным, записаны разговоры Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Генеральная прокуратура Украины возбудила после публикации пленок уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.