Северодвинск закроют из-за коронавируса

04.06.2020, 16:21, Новости дня

Правительство Архангельской области из-за вспышки коронавируса с 6 июня ограничит въезд в Северодвинск.

В постановлении правительства отмечается, что ограничение не должно повлиять на работу центра судоремонта “Звездочка”, поскольку там мало иногородних сотрудников. Иногородних переведут на удаленку или будут селить в гостиницы, сказал представитель предприятия.

Исключение для въезда и выезда из Северодвинска будут делать для рабочих поездок, для проезжающих транзитом и для спецслужб. Судостроительным предприятиям рекомендовали прекратить перевозку к месту работы иногородних сотрудников.

Госслужащие, которые проживают в Северодвинске, но работают в других населенных пунктах, перейдут на удаленный формат работы.

В Северодвинске выявили более 1000 зараженных коронавирусом, это в 2,6 раза выше, чем в целом по области.

75% заболевших – сотрудники “Севмаша” и “Звездочки”.

Также коронавирусом заразились 11 воспитанников Северодвинского детского дома.

Прокуратура проводит проверку.

По данным на 4 июня, в России зарегистрировали 8831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 295 человек больше, чем днем ранее. Общее число заразившихся в стране составило 441 108 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Власти неоднократно заявляли о том, что ситуация с COVID-19 начала налаживаться, и это стало поводом для смягчения карантинных мер во многих регионах.