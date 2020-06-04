Итальянский профессор призвал не переусердствовать с дезинфекцией

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04.06.2020, 16:16, Новости дня

Во время применения дезинфицирующих средств для профилактики коронавируса важно не перебарщивать, сообщил президент Высшего института здравоохранения (ISS) Италии Сильвио Брузаферро.

«На поверхностях, которые содержатся в чистоте и дезинфицируются, вирус быстро теряет активность. Но мы должны быть осторожны, чтобы не переусердствовать с дезинфекцией, потому что она может вызвать побочные эффекты при интенсивном использовании», – передает РИА «Новости» его сообщение.

Как утверждает Брузаферро, избыток антисептиков может поступить в окружающую среду, что негативно скажется на экологии.

Кроме того, профессор высказался по вопросу необходимости постоянного ношения хирургических масок.

«По своим характеристикам они сохраняют эффективность от двух до шести часов. Однако средств, которые гарантируют возможность повторного использования и возвращения прежних свойств, не существует», – отметил профессор.

Ранее главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов. По его мнению, дезинфекция домов и подъездов не поможет в борьбе с коронавирусом, но может привести к вспышке заболеваемости бактериальными инфекциями.



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