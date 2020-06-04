Нетаньяху пригласили на парад Победы

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04.06.2020, 16:16, Новости дня

Посольство РФ в Тель-Авиве передало премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху официальное приглашение на парад Победы в Москве 24 июня, сообщила пресс-служба дипмиссии.

«Посольство нотой передало израильской стороне подтверждение приглашения Б.Нетаньяху на мероприятия по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня с.г. Ожидаем официальной реакции израильских партнеров», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Напомним, ранее рассматривалась возможность встречи Нетаньяху с лидером Палестины в Москве 9 мая на Дне Победы, однако парад Победы было решено перенести на 24 июня в связи с пандемией.

В конце мая сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас в случае получения нового приглашения примет участие в параде Победы 24 июня в Москве.

Президент РФ Владимир Путин объяснял, что принял решение провести парад 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся «парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».



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