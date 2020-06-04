 

Худеющей Семенович предрекли скорое ожирение

04.06.2020, 16:13, Разное

В течение нескольких дней певица делилась с подписчиками информацией о своей диете. Чтобы избавиться от лишних сантиметров в талии, артистка выбрала радикальный способ. В течение четырех дней Анна Семенович абсолютно ничего не ела.

Голоданием девушка занималась под присмотром специалистов. Ранее она уже прибегала к подобным приемам, чтобы быстро скинуть несколько килограммов. На этот раз звезда готовится ко встрече с любимым – молодой человек должен на днях вернуться из рабочей поездки.

Популярная писательница Лена Миро негативно отреагировала на видео певицы. Журналистка предрекла Анне Семенович скорое ожирение: якобы звезда и так толстая, а станет еще массивней.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Июн 2020 в 2:56 PDT

“Древние инстинкты и стресс от голодания заставляют организм усиленно увеличивать жировые запасы”, – пишет блогер. Девушка добавила, что при отказе от еды организм избавляется не от лишнего жира, а от мышц.

Как отметила звезда “Живого журнала”, артистке пора бы уже к 40 годам знать, что похудания нужно не отказываться от пищи, а, наоборот, есть почаще. Лена Миро посоветовала Анне Семенович подумать не о диетах, а о правильном питании и регулярном спорте.



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