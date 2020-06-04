Мошенники похитили деньги со счета Жарикова из сериала “Глухарь”

04.06.2020, 16:13, Разное

21-летнему артисту позвонила незнакомая девушка. Собеседница

представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она утверждала, что с карты Дениса пытались похитить средства.

В процессе разговора выяснилось, что у Жарикова нет счетов в

“Сбербанке”. Тогда незнакомка якобы перевела его на специалиста “Альфа-банка”.

Со злоумышленниками артист беседовал два часа. Мошенникам

удалось убедить актера в необходимости перевести деньги на “резервный счет”.

Спустя время звезда сериала “Глухарь” поняла, что деньги

похищены, передает НСН. Мошенники сняли со счета 145 тысяч рублей. Денис Жариков обратился в

полицию. Правоохранительные органы уже начали проверку.

Напомним, 21-летний Денис

Жариков – востребованный актер. У него, несмотря на молодой возраст, большая

фильмография. Многие зрители знают и любят его по роли Саши Зимина в сериале “Глухарь”.

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Публикация от Denis Zharikov (@monsieur.zharden) 30 Июн 2018 в 8:23 PDT

Отметим, что артист не в первый раз становится жертвой

злоумышленников. В 2013 году его ограбили прямо на улице. Незнакомец затащил

его в подъезд, забрал золотой крестик с цепочкой и дорогой смартфон. Денису

Жарикову на тот момент было всего 14 лет.