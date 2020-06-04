Лера Кудрявцева о герое «Секрета на миллион»: «Кирилл Андреев не побоялся сказать правду»

04.06.2020, 16:09, Разное

Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева пояснила о герое нового выпуска телепрограммы «Секрет на миллион» певце Кирилле Андрееве. Ведущая заявила, что солист группы «Иванушки International» не побоялся сказать правду.

49-летний Кирилл Андреев, в которого были влюблены тысячи девчонок, собственным примером доказал, что артист может стать семьянином. Несмотря на то, что романов у певца было много, он встретил свою настоящую любовь – Лолиту Аликулову, которая 19 лет назад родила ему наследника. «Кажется, вот только вчера сын в детский сад пошел, потом – в первый класс», – сказал певец о сыне, который в столь юном возрасте уже женат.

Как информирует «Teleprogramma.pro», судьба Кирилла Андреева могла сложиться иначе, если бы его роман с певицей Жанной Фриске закончился женитьбой. «Мы были молодые, и у нас была страсть», – вспомнил артист, которому возлюбленная говорила, что хочет семью.

Солист «Иванушек International» признался, что в молодости его романтическим приключениям способствовал алкоголь. Однако артисту, которому даже делали трепанацию черепа, удалось избавиться от этой зависимости. Сейчас певец умеет грамотно распоряжаться гонорарами за концерты: Кирилл Андреев купил роскошную квартиру, а также дачу в Лас-Вегасе.